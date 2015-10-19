Про вступ до НАТО можна буде говорити через 5-6 років - Порошенко

Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю телеканалу CNN.

За його словами, для членства України в Альянсі потрібне впровадження всіх необхідних реформ. "Я думаю, для цього потрібно 5-6 років", - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко своїм указом затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України».

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Одними з основних цілей стратегії є забезпечення інтеграції України до Європейського Союзу і формування умов для вступу в НАТО. В документі зазначається, що Угода про асоціацію з ЄС визначає стратегічні орієнтири для проведення системних політичних і соціально-економічних реформ в Україні, а співпраця з Альянсом сприяє утвердженню демократичних цінностей, формуванню стабільного безпекового середовища, є важливим інструментом підтримки реформ, зокрема в секторі безпеки та оборони, а також забезпечує спільну протидію сучасним безпековим викликам і загрозам.