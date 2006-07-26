Азаров згадав про диктатуру

Кандидатура лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра України не буде змінена за жодних умов, і у Президента немає іншого вибору, ніж направити відповідне подання до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам один з лідерів Партії регіонів, народний депутат Микола АЗАРОВ.

Він наголосив, що у переговорному процесі з “Нашою Україною” питання кандидатури прем’єр-міністра не обговорюється. «Кандидатура прем’єра не обговорюється і не може обговорюватись – кандидатура подана», - сказав він.

М.АЗАРОВ підкреслив, що процедура висунення кандидатури В.ЯНУКОВИЧА відбувалась у повній відповідності з Конституцією України, яка передбачає створення парламентської більшості і направлення нею кандидатури на розгляд Президента.

«У відповідності до Конституції у Президента немає права відхилити цю кандидатуру, а є право протягом 15 днів розглянути її і направити у парламент», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, сьогодні штучно «притягується» термін у 60 днів (після відставки уряду - УНІАН), після якого Президент начебто має право розпустити парламент.

На думку М.АЗАРОВА, постановка цього питання веде до загострення ситуації в Україні. «Ми спокійно ставимось до цього. 15 днів закінчується 2 серпня – це крайній термін, протягом якого Президент має подати кандидатуру ЯНУКОВИЧА на розгляд Верховної Ради. Іншого Конституцією не передбачено. Все інше означає шлях до диктатури, відходу від Конституції зі зрозумілими наслідками», - сказав він.