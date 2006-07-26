В Україні очікується комфортна погода

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише на півночі Лівобережжя та у Карпатах вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 24-29°, у південній частині та західних областях місцями 30-34°; в Карпатах і горах Криму вночі 11-16°, вдень 20-25°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

28-29 липня - мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише 28 липня у східній частині місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с. Температура вночі 28 липня 13-18°, на півдні до 21°, 29 липня 10-15° (у східних областях та на півночі Лівобережжя 8-13°), на узбережжі морів та Закарпатті місцями 18-20°; вдень в Україні 23-28°, у південній частині та на Закарпатті місцями 30-34°.

30 липня - переважно без опадів, лише на півночі Лівобережжя, а вдень місцями і у східних та західних областях короткочасні дощі. 31 липня в Україні, окрім південної частини, короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-19°, 30 липня у східних областях 9-14°; вдень 25-31°, на півдні місцями до 34°.

У Києві та області у четвер очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°; у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°.

28-29 липня - мінлива хмарність. Переважно без опадів. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с. Температура вночі 28 липня 13-18°, 29 липня 10-15°; вдень 23-28°.

30 липня - без опадів, 31 липня короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.