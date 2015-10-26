Закон про місцеві вибори в Україні не відповідає деяким міжнародним стандартам - спостерігачі

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві про попередні висновки та результати Міжнародної місії зі спостереження за виборами.

Спостерігачі зазначають, що закон про вибори був ухвалений менш як за 4 місяці до дня голосування, без проведення консультацій з усіма зацікавленими сторонами.

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"Незважаючи на попередні рекомендації ОБСЄ/БДІПЛ та Венеціанської комісії Ради Європи, нормативно-правова база залишається фрагментованою, містить прогалини та неточності і характеризується браком визначеності. В цілому законодавча база не відповідає деяким зобов'язанням (України) перед ОБСЄ та Радою Європи та міжнародним стандартам", - сказано в заяві.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбулись місцеві вибори, явка виборців склала 46,62%.

За даними ЦВК, найвищою була явка виборців у Тернопільській (56,50%) та Львівській областях (56,31%). Явку понад 50% також зафіксовано на Івано-Франківщині, Волині, у Хмельницькій, Рівненській та Вінницькій областях.