ЦВК оприлюднила інформацію про явку на місцевих виборах

Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

За даними ЦВК, найвищою була явка виборців у Тернопільській (56,50%) та Львівській областях (56,31%). Явку понад 50% також зафіксовано на Івано-Франківщині, Волині, у Хмельницькій, Рівненській та Вінницькій областях.

Найменше виборців прийшли на дільниці в Донецькій (31,65%) та Луганській (35,27%) областях.

В Києві проголосували 41,87% виборців.

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Громадська мережа «Опора» повідомляла, що станом на час закриття виборчих дільниць явка становила 46,5%.

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Як повідомляв УНІАН, явка виборців на місцевих виборах в Києві становила 42-44%, повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.