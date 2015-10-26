У Кривому Розі є ймовірність фальсифікації результатів виборів - кандидат у депутати

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив кандидат у депутати Дніпропетровської обласної ради від партії «Відродження» Святослав Олійник .

«Практично всі території Дніпропетровської області вже здали більшу частину протоколів. Але жодна дільниця офіційно не підрахована досі в Кривому Розі», – написав він.

На думку політика, за цим фактом ховається спроба підмінити результати і фальсифікувати вибори.

«Це – стовідсоткова ознака фальсифікації», – зазначив він.

Нагадаємо, в Кривому Розі міська виборча комісія відмовилася прийняти заяву про зняття з реєстрації кандидата-клону на пост міського голови на ім’я Сергій Караманець з партії-клону «Відродження України». Від справжньої партії «Відродження» в місті на пост мера балотується Костянтин Караманиць.

Крім того, місцевий виборчком відмовився виконувати рішення судів, згідно з якими фейкового кандидата повинні були зняти з виборів.