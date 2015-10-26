У Вінниці лідирує Моргунов, результат наближається до 50% - Гройсман

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Надходять попередні дані і з моєї рідної Вінниці, де я був міським головою з 2006 по 2014 рік. Ці дані показують, що зі значним відривом лідирують "Блок Петра Порошенка "Солідарність" та "Вінницька європейська стратегія", які разом набирають біля 40% голосів. Серед кандидатів на посаду міського голови лідирує Сергій Моргунов, який був підтриманий обома цими силами. За попередніми даними, його результат наближається до 50%.

Він також привітав результат БПП та "Вінницької європейської стратегії".

"Солідарність" та "Вінницька європейська стратегія" спрацювали як єдина команда в ході передвиборних перегонів і, як і обіцяли виборцям, створять ядро майбутньої проєвропейської коаліції у міській раді. Це наша спільна перемога, яка дозволить Вінниці і далі зберігати лідерство у реформуванні місцевого самоврядування", - зазначив спікер ВР.