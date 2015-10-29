В РНБО назвали фактори, що свідчать про наміри бойовиків зірвати відведення зброї

Як повідомляє прес-служба РНБО, про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов сказав під час зустрічі з послом Французької Республіки в Україні Ізабель Дюмон.

Співрозмовники обговорили поточну ситуацію, що склалась в Україні.

Читайте такожУ разі загострення ситуації в зоні АТО Україна готова нанести контрудар по агресору - РНБО

За словами Турчинова, попри те, що Україна дотримується всіх зобов'язань, взятих на себе в ході Мінських домовленостей, «того ж не можна сказати і про Росію». «Спроби провокативних обстрілів наших позицій свідчать про те, що вони хочуть зірвати мирний план щодо відведення зброї», - сказав Турчинов.

Дюмон наголосила на тому, що Франція зажди була надійним другом України, «і ми надалі всіляко допомагатимемо на шляху до демократичних перетворень у вашій державі».