ОБСЄ: не все важке озброєння відведене від лінії розмежування на Донбасі

Про це сказав заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Александер Хуг.

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За його словами, в зоні, яка не контролюється Україною, місію не допустили до ділянки зберігання такої зброї.

Александр Хуг зазначив, що в донецькому регіоні в зонах, які не перебувають під контролем України, спостерігачі не змогли провести моніторинг ділянок, де зберігається важке озброєння.

«По обох сторонах лінії зіткнення ми бачимо, що на певних ділянках, немає всієї важкої зброї, яка там мала зберігатися», - сказав він.

«Наприклад 21 жовтня ми побачили, що не було 12 танків на українській території зберігання важкого озброєння, в той самий день ми побачили, що не було двох «Градів» на території, контрольованій так званою "ДНР". Нам не дозволили провести верифікацію ще однієї ділянки, де зберігається важке озброєння», - додав Александр Хуг.

Він також наголосив, що представники "ЛНР" не сприяють верифікації місією ОБСЄ відведення важкої зброї на території Луганської області і не дозволяє перевіряти серійні номери озброєння.

«Ми також бачимо, що є присутність військової техніки на території, яка вважається зоною безпеки. Наприклад, 19 жовтня безпілотник місії побачив два танки в ділянці, яка контролюється ДНР поблизу Безіменного і 25 танків в зоні контролю ДНР поблизу селища Солнцеве»,- сказав Александр Хуг.

За його словами, наступного дня в Гранітному, яке контролюється українською стороною, один із безпілотників місії бачив артилерійську зброю, яку перевозили.

«Маневри, які проводяться обома сторонами також посилюють напругу»,- сказав Александр Хуг.