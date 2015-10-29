Проти Берлусконі відкрито кримінальне провадження за візит в окупований Крим

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник голови комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, заступник голови міжвідомчої робочої групи Кабінету міністрів з відшкодування збитків від тимчасової окупації частини території України Георгій Логвинський.

Він нагадав про те, що раніше Берлусконі "публічно прибув у Крим, не отримавши дозвіл української сторони". Депутат зазначив, що "стосовно Берлусконі відкрито кримінальне провадження на території України".

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Крім того, він заявив: "У Росії відкрита програма - за нашими даними, на неї виділено понад 50 мільйонів доларів - для того, щоб максимально визнати анексію Криму як законну передачу влади і майна, а також нашої території".

Для цього, за його словами, окремі представники Держдуми Росії проводять постійні переговори з іноземними депутатами, міністрами, іншими політиками і "проводять так звані екскурсійні поїздки на нашу територію".

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Логвінський нагадав про незаконне відвідування Криму делегацією французьких депутатів і вручення їм українською стороною повідомлень про підозру у вчиненні кримінального злочину.

"На сьогоднішній день додатково у нас є інформація про делегації – одна з них була з Сербії, друга – це делегація Німеччини. Щодо них, в тому числі, нами направлено звернення в СБУ про відкриття кримінальних проваджень", - сказав депутат.

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У свою чергу інший член комітету з питань прав людини, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв підкреслив, що "деякі офіційні особи, в тому числі члени Європарламенту, члени Парламентської асамблеї Ради Європи та деякі політики для розв'язання своїх проблем, піддаючись на вмовляння російської сторони, грубо порушують територіальну цілісність України, без отримання дозволу України відвідують окуповану територію, роблять заяви на догоду Російській Федерації".