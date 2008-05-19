Ющенко звинуватив людину Тимошенко у замаху на незаконну приватизацію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що скасування урядом рішення щодо приватизації Одеського припортового заводу призведе до нормалізації ситуації навколо підприємства і позитивно відзначиться на інвестиційній привабливості країни.

Про це сказала прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА на брифінгу для преси.

Зокрема, за її словами, Президент підтримує повернення дій уряду у законне річище. «Перенесення Кабінетом міністрів конкурсу з продажу ОПЗ – по суті, скасування ним своїх незаконних рішень – сприятиме нормалізації ситуації навколо підприємства і позитивно відзначиться на інвестиційній привабливості країни», - сказала І.ВАННІКОВА.

Водночас, за її словами, Президент наголосив, що не будуть залишені безкарними «демонстративні незаконні дії, вчинені навколо захоплення Фонду державного майна та замаху на незаконну приватизацію».

Розслідування обставин цих дій у рамках кримінальної справи, про яку заявив сьогодні генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО, і зокрема проти народного депутата від БЮТ Андрія ПОРТНОВА, має розставити всі крапки над «і» у спробі перенести в діяльність державних органів практику рейдерських захоплень.

«Президент України підкреслив, що у правовій державі, якою прагне стати Україна, така практика є немислимою, і подібним спробам має бути дана найжорстокіша принципова оцінка», - сказала І.ВАННІКОВА.