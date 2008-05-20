Литвин підтримує рішення РНБО, а про Vanco ще точно не знає

Блок Литвина та Народна партія підтримують рішення РНБО України щодо тимчасового призупинення приватизації державних підприємств.

Про це повідомив лідер блоку Володимир ЛИТВИН, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН на прес-конференції у Рівному.

За словами В.ЛИТВИНА, “потрібно накласти мораторій на продаж важливих об’єктів української економіки до прийняття відповідної програми з їх приватизації, яку слід затвердити парламентом. І лише після цього вирішувати питання, хто має очолювати Фонд держмайна України”. У цій програмі, на думку В.ЛИТВИНА, має бути «перелік тих стратегічних українських підприємств, які за жодних умов не можуть підлягати приватизації, бо вони забезпечують національну безпеку України, її державність».

За словами народного депутата, приватизація державних підприємств в Україні досі не розв’язала трьох важливих проблем: не забезпечила ефективного їх власника, не створила умов для вільної конкуренції і не виконала умов, на яких вона відбувалася. Це, на думку В.ЛИТВИНА, зразок того, як не повинна відбуватися приватизація.

Коментуючи рішення РНБО щодо права американської компанії “Vanсo International” на розробку континентального шельфу Прикерченської ділянки Чорного моря, В.ЛИТВИН повідомив, що очолювана ним фракція Верховної Ради буде вносити відповідний депутатський запит, щоб отримати достовірну інформацію про цю компанію, і лише після цього оприлюднить свою позицію з цього приводу.