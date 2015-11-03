У Москві оголосили про початок будівництва пам'ятника київському князю Володимиру

У церемонії встановлення каменю з Херсонеса, де прийняв хрещення в 988 році князь Володимир, взяли участь глава РПЦ Кирило, міністр культури Росії Володимир Мединський і мер Москви Сергій Собянін.

Запланована висота пам'ятника князю Володимиру – 12 метрів, передає Російська служба ВВС.

Спочатку 25-метровий пам'ятник хрестителю Русі передбачалося поставити на оглядовому майданчику на Воробйових горах, але проти цього варіанту висловились і експерти, і багато москвичів.

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З пропозицією вибору іншого місця встановлення пам'ятника в червні в московську Думу звернулися ініціатори спорудження монумента - Російське військово-історичне товариство.

За підсумками голосування на порталі "Активний громадянин" переважна більшість учасників опитування висловилися за встановлення монумента на Боровицькій площі.

Нагадаємо, з боку Росії протягом довгого часу спостерігається значна кількість спотворень української історії.

На думку істориків, Київська Русь є першою формою української державності. На кінець 9-го століття, в період її становлення і розвитку, на території сучасної Москви були болота. Датою заснування нинішньої столиці Росії за офіційною версією вважається 1147 рік. Сама ж Росія за версією українських і багатьох західних вчених не є прямим спадкоємцем Київської Русі.