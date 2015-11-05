Адвокати Корбана звернулись з проханням відводу слідчому ГПУ
10:04, 05 листопада 2015Політика
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Адвокати лідера партії «УКРОП» Геннадія Корбана звернулись до Печерського суду з проханням відводу слідчому ГПУ Євгену Скубі у кримінальному провадженні.
Адвокат зазначила, що слідчий є заангажованим у справі / facebook.com/Andriy.Lozovyi
Як передає кореспондент УНІАН, відвід слідчому оголосила адвокат Оксана Томчук. Слідчий ГПУ Скуба відсутній на судовому засіданні.
Адвокат зазначила, що слідчий є заангажованим у справі. Вона послалась на ст. 77, п.3 Кримінального процесуального кодексу України щодо відводу слідчого.
"Я конкретно заявляю клопотання про відвід... Я прошу суд розглянути це клопотання", - сказала Томчук.
Водночас, адвокат Андрій Богдан зазначив, що слідчий повинен був доставити Корбана до найближчого органу для досудового розслідування у місті Дніпропетровську, а не застосовувати авіацію, щоб доставити підзахисного до Києва.
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