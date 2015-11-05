Печерський суд відмовив прокуратурі проводити засідання у справі Корбана у закритому режимі
15:07, 05 листопада 2015Політика
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Печерський районний суд Києва відмовив стороні обвинувачення, представникам Генеральної прокуратури, проводити судове засідання у справі затриманого лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана у закритому режимі.
Лідер партії "УКРОП" Геннадій Корбан / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила слідчий суддя Лариса Цокол.
Вона зазначила, що прокурори не навели достатніх підстав для розгляду справи у закритому режимі.
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Нагадаємо, у Києві відбувається чергове судове засідання за скаргою адвокатів голови політради партії УКРОП щодо його незаконного затримання.
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