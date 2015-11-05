Печерський суд відмовив прокуратурі проводити засідання у справі Корбана у закритому режимі

15:07, 05 листопада 2015
Політика
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Печерський районний суд Києва відмовив стороні обвинувачення, представникам Генеральної прокуратури, проводити судове засідання у справі затриманого лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана у закритому режимі.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила слідчий суддя Лариса Цокол.

Вона зазначила, що прокурори не навели достатніх підстав для розгляду справи у закритому режимі.

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Нагадаємо, у Києві відбувається чергове судове засідання за скаргою адвокатів голови політради партії УКРОП щодо його незаконного затримання.  

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