У Києві триває суд у справі Корбана (наживо)

18:21, 05 листопада 2015
Політика
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У Києві відбудеться чергове судове засідання за скаргою адвокатів голови політради партії УКРОП Геннадія Корбана щодо його незаконного затримання.  

4 листопада Печерський суд столиці розглянув скаргу адвокатів Корбана на його повторне затримання.

Судді ухвалили рішення перенести засідання на 5 листопада, а також  привести до судової зали самого затриманого. Але політика з невідомих причин доставили до суду вже ввечері 4 листопада. 

Тим часом прокурора Олександра Голінченка спіймали на спробі потайки вручити Корбану підозру – журналісти зафіксували факт надсилання такого SMS-повідомлення. 

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