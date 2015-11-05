У Києві триває суд у справі Корбана (наживо)
18:21, 05 листопада 2015Політика
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У Києві відбудеться чергове судове засідання за скаргою адвокатів голови політради партії УКРОП Геннадія Корбана щодо його незаконного затримання.
4 листопада Печерський суд столиці розглянув скаргу адвокатів Корбана на його повторне затримання.
Судді ухвалили рішення перенести засідання на 5 листопада, а також привести до судової зали самого затриманого. Але політика з невідомих причин доставили до суду вже ввечері 4 листопада.
Тим часом прокурора Олександра Голінченка спіймали на спробі потайки вручити Корбану підозру – журналісти зафіксували факт надсилання такого SMS-повідомлення.
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