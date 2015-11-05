Терористи обстріляли Красногорівку з мінометів
17:09, 05 листопада 2015Політика
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Бойовики з підконтрольній "ДНР" території обстріляли житлові квартали міста Красногорівка Донецької області.
Терористи обстріляли Красногорівку з мінометів / reporter.dn.ua
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.
"Об 11:15 російсько-терористичні найманці піддали мінометному обстрілу Красногорівку з боку Старомихайлівки", - сказано в повідомленні.
Обстріл було здійснено із забороненої Мінськими домовленностями зброї.
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"Всупереч Мінським домовленостям, бойовики обстріляли з 82-мм мінометів мирних мешканців", - зазначає прес-центр АТО.
За його даними, одна міна вибухнула по вулиці Сонячный, 6, поблизу житлових будинків, але жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає.
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