Дебати Кличка й Берези відбудуться 11 листопада - КНУ ім. Шевченка

Про це сказано у повідомленні на сайті вишу.

"11 листопада о 19:30 в ІМВ заплановано дебати кандидатів на посаду Київського міського голови Борислава Берези та Віталія Кличка. Пряма трансляція на телеканалі "UA: Перший", - сказано у ньому.

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Дебати відбудуться на майданчику, наданому Інститутом міжнародних відносин за підтримки Центру комунікацій Київського національного університету імені Шевченка.

Ведучим буде журналіст газети "Дзеркало тижня" Сергій Рахманін.

Нагадаємо, що 15 листопада відбудеться другий тур виборів на посади 29 міських голів, зокрема й у Києві.

Раніше Кличко заявив, що не має наміру "витрачати час" на дебати.