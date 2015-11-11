Суд заочно засудив до 9 років начальника райвідділу "поліції ДНР" в окупованій Горлівці

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, 9 листопада Слов'янський міськрайонний суд визнав колишнього українського міліціонера винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу (участь у терористичній групі чи терористичній організації) і заочно засудив його до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В судовому засіданні встановлено, що у квітні 2014 року, коли Горлівка була захоплена представниками терористичної організації "ДНР", 36-річний заступник начальника сектору дільничних інспекторів міліції Калінінського районного відділу Горлівського міського управління МВС України в Донецькій області порушив присягу й перейшов на бік бойовиків.

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Маючи звання капітана міліції, чоловік почав працювати в так званій "поліції МВС ДНР" на посаді начальника так званого "Центрально-міського районного відділу кримінальної поліції міста Горлівки".

Колишній міліціонер і досі продовжує керувати цим незаконним збройним формуванням, проводить слідчі і розшукові дії, тобто активно бере участь у терористичній організації "ДНР".

Оскільки обвинувачений перебуває на тимчасово окупованій території, слідчими прокуратури Донецької області було прийнято рішення про проведення щодо нього спеціальної досудового розслідування, за результатами якого суд виніс заочне рішення.