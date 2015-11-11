Замкнуте коло: Гройсман заявив, що скоротити кількість нардепів можуть тільки самі депутати 300 голосами

Про це під час робочого візиту на Івано-Франківщину повідомив спікер Верховної Ради України, передає "112 Україна".

"Повна оптимізація чисельного складу українського парламенту може бути, але це питання Конституції і політичного консенсусу між ключовими політичними силами", - заявив він.

Гройсман зазначив, що мова може йти про оптимізацію, але коли це відбудеться, повинні вирішувати фракції, оскільки для прийняття такого рішення необхідно 300 голосів.

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Нагадаємо, наприкінці жовтня під час засідання Конституційної комісії Гройсман висловив думку, що зменшення кількості депутатів може позитивно вплинути на роботу Ради.

Раніше розміщена на офіційному сайті президента України електронна петиція про зменшення кількості депутатів Верховної Ради України до 100 осіб зібрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.