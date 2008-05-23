Катеринчук думає, що Турчинов був би доброю заміною Довгому

Народний депутат, кандидат на посаду Київського міського голови Микола КАТЕРИНЧУК, у випадку перемоги на виборах, запропонував би першому віце-прем’єру, кандидату у мери від БЮТ Олександру ТУРЧИНОВУ посаду секретаря Київради.

Про це М.КАТЕРИНЧУК сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

На запитання, кого він вважає кращим кандидатом на посаду секретаря нової Київради: О.ТУРЧИНОВА чи Віталія КЛИЧКА, М.КАТЕРИНЧУК відповів: "Знаю, що ТУРЧИНОВ більш підготовлений. Але я не думаю, що він піде у Київраду, маючи посаду першого віце-прем’єра”.

Щодо можливої співпраці у Київраді кандидат в мери повідомив, що його блок готовий співпрацювати з усіма силами, які будуть опонентами Блоку Леоніда Черновецького.