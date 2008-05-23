ВР припинила повноваження 11 депутатів-сумісників

Верховна Рада достроково припинила повноваження 11 народних депутатів-сумісників та звільнила голів Державного комітету телебачення і радіомовлення і Антимонопольного комітету.

Як передає кореспондент УНІАН, "за" ухвалення відповідного рішення проголосували 413 народних депутатів із 447, зареєстрованих у сесійній залі.

Голосування з цього питання відбувалося пакетно. Зокрема, цією постановою ВР достроково припинила повноваження Миколи СИВУЛЬСЬКОГО (очолює ГоловКРУ), Сергія БУРЯКА (очолює Державну податкову адміністрацію), Євгена КОРНІЙЧУКА (перший заступник міністра юстиції), Михайла ЛІВІНСЬКОГО (керівник апарату прем’єр-міністра), Петра КРАВЧУКА (голова "Укравтодору"), Олексія ЗАРУДНОГО (голова правління Пенсійного фонду України), Михайла ПОЖИВАНОВА (голова Держкомрезерву), Олександра ПОНОМАРЕНКА (голова правління НАК “Надра України”, Ігоря ЧЕРКАСЬКОГО (голова Державного комітету фінансового моніторингу", Раїси БОГАТИРЬОВОЇ (секретар РНБО) та Віктора ПИЛИПИШИНА (голова Шевченківської РДА Києва).

Другим пунктом ухваленої постанови ВР звільнила Едуарда ПРУТНИКА з посади голови Держкомтелерадіо та Олексія КОСТУСЄВА - з посади голови АМК.

Постановою також передбачається, що під час наступного пленарного засідання, яке відбудеться 3 червня, ВР першим питанням розгляне приведення до присяги новообраних народних депутатів.