Рудьковський покаявся перед Ющенком, бо багато що зрозумів, поки лікувався

Колишній міністр транспорту України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявляє про те, що шкодує про свої негативні висловлювання і звинувачення на адресу Президента України Віктора ЮЩЕНКА, тимчасово виконуючого обов`язки голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА і екс-спікера парламенту Володимира ЛИТВИНА.

Про це сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

Як вважає М.РУДЬКОВСЬКИЙ, "політикам у своїх руйнівних оцінках один одного необхідно зробити крок назад. Для себе я його вже зробив, і вважаю абсолютно невиправданими свої висловлювання на адресу деяких колег, що я допустив свого часу. Зокрема, це стосується і моїх критичних оцінок на адресу В.ЛИТВИНА, коли я був народним депутатом, голови СБУ і Президента України, коли я був на посаді міністра".

За словами екс-міністра, таких висновків і переосмислення він дійшов, останнім часом, перебуваючи на лікуванні.

"У радикальних персональних оцінках політиків зараз бачу і себе", - сказав він, додавши при цьому, що, на його думку, політичне протистояння "абсолютно непродуктивне".

У контексті сказаного М.РУДЬКОВСЬКИЙ запевнив, що надалі не вдаватиметься до персональних звинувачень.

Нагадаємо, що наприкінці листопада 2007 року СБУ порушила кримінальну справу за фактом розтрати 0,4 млн. гривень службовими особами одного з держпідприємств Міністерства транспорту і зв`язку.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва розгляне по суті справу про розтрату державних коштів колишнім міністром транспорту і зв`язку Миколою Рудьковським 28 травня.