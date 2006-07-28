Партія регіонів налаштована на максимальний компроміс

Сьогодні на своєму засіданні політрада Партії регіонів ще раз підтвердила готовність йти на компроміси для єднання України.

Про це УНІАН повідомив член політради Михайло ЧЕЧЕТОВ.

«Позиція не змінилася, ми налаштовані на максимальний компроміс і основним завданням ставимо єдність України», - сказав він.

М.ЧЕЧЕТОВ також підтвердив готовність об`єднати нинішню коаліцію в парламенті з блоком «Наша Україна».

Говорячи про підготовку Універсалу національної єдності, М.ЧЕЧЕТОВ зазначив, що робота над ним завершується і до 18 годин, узгоджений проект буде готовий до затвердження учасниками круглого столу національного примирення.