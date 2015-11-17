У Черкасах кандидат "Батьківщини" Бондаренко переміг чинного мера Одарича

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Черкаській міській виборчій комісії, сьогодні під час вечірнього засідання голова комісії Володимир Матюша оголосив результати другого туру виборів міського голови Черкас.

Згідно з протоколом, за депутата Черкаської облради, керівника обласної організації ВО "Батьківщина" Анатолія Бондаренка проголосували 29645 жителів Черкас.

За чинного мера, почесного голови Партії вільних демократів Сергія Одарича проголосували 27604 виборців.

У другому турі виборів мера взяли участь 60405 жителів Черкас з 224217 зареєстрованих виборців. Недійсними було визнано більше 3 тисяч бюлетенів.

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Анатолій Бондаренко народився 8 серпня 1974 року в селищі Лисянка Черкаської області. У 2002 році обирався головою Лисянської селищної ради. Працював головою Лисянської райдержадміністрації, заступником генерального директора ТОВ СП "Нібулон".

Зазначимо, що за результатами першого туру Одарич отримав майже вдвічі більше голосів (19042, або 23,15%), ніж Бондаренко (9836, або 11,96%).