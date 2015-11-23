На виборах президента Аргентини лідирує опозиційний кандидат
Опозиційний кандидат Маурісіо Макрі лідирує в другому турі президентських виборів в Аргентині, набравши 52,1% голосів виборців після підрахунку 91,5% голосів виборців.
Кандидат від влади Даніель Сциоли набрав лише 47,9%, передає Reuters.
У зверненні до своїх прихильників Макрі заявив, що "настає нова ера, яка дасть необхідні можливості для зростання і прогресу".
Раніше УНІАН повідомляв, що в Аргентині проходить другий тур президентських виборів. На пост глави держави претендують Даніель Сциолі від правлячого альянсу "Фронт за перемогу" і Маурісіо Макрі з опозиційної партії "Республіканська пропозиція".
У першому турі 25 жовтня взяли участь шість претендентів на пост президента. За підсумками голосування кандидат від партії влади зміг випередити свого основного суперника всього на 3%.
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У разі перемоги Маурісіо Макрі пріоритетом для аргентинських влади може стати налагодження зв'язків з США і європейськими країнами.