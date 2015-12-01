Кримінальний блок в поліції замість Паскала буде курирувати Вакуленко

Про це на брифінгу заявила керівник Національної поліції України Хатія Деканоїдзе, передає 112.ua.

"Паскал Василь Федорович, який написав рапорт про звільнення в неділю, не залишається в системі Національної поліції. Що стосується того, хто буде курирувати кримінальний блок, поки буде курирувати мій інший заступник Олександр Вакуленко, який зараз курує слідство. Потім уже подивимося", - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Паскал подав рапорт про свою відставку з посади. Цьому передувала заява міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, який заявив, що Паскал залишиться на посаді, незважаючи на потужну критику з боку громадянського суспільства.

30 листопада Аваков прийняв рапорт про відставку Паскала.

За даними ЗМІ, саме Паскал відповідав за переслідування учасників студентського Майдану. Крім того, його пов'язують з провокаціями, які відбувалися під будівлею Верховної Ради 31 серпня 2015 року. Сам Паскал спростовує ці звинувачення.