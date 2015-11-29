Паскал подав рапорт про відставку – Аваков

Про це у своєму Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Крім того, очільник МВС оприлюднив публічну заяву Паскала, в якій він наполягає, що не причетний до переслідування учасників Євромайдану: «Так, я дійсно працював у Департаменті кримінального розшуку Міністерства внутрішніх справ України. Але звинувачення проти себе вважаю несправедливими і безпідставними, оскільки жодна перевірка - ні офіційна, ні внутрішня, жодне журналістське розслідування не підтверджують факту будь-якої моєї причетності до переслідування активістів чи учасників Майдану», - запевняє Паскал.

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«Я з повною відповідальністю можу сказати, що навіть у ті трагічні для країни дні, Кримінальний розшук залишався осторонь від політики, продовжував займатися розкриттям злочинів, і я особисто доклав чимало зусиль, щоб він не був використаний як інструмент репресій», - додав він.

«Зваживши всі аргументи, я прийняв рішення написати рапорт про відставку, який уже передав голові Національної поліції України Хаті Деканоїдзе і міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову», - зазначає у своїй заяві Паскал.

Иногда реформы и движение вперед очень мало сопряжены со справедливостью.Василий Федорович Паскал подал рапорт об от... Posted by Arsen Avakov on Sunday, November 29, 2015

Як повідомляв УНІАН, за даними ГО «Громадський люстрационный комітет», Паскал підлягає люстрації як чиновник, який працював на керівних посадах в міліції за часів президентства Януковича, причетний до спроб силового розгону Майдану.

24 листопада, на засіданні парламенту голова Комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції, народний депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв зачитав спільну заяву фракцій «Самопоміч» і «Батьківщина», в якій депутати вимагають викликати до парламенту міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова для надання пояснень щодо призначення Паскала першим заступником голови Національної поліції - начальником кримінальної поліції.

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«Це людина, яка служила Януковичу із Захарченком, людина, яка в часи Майдану виконувала страшні спецзавдання, яка очолювала Департамент кримінального розшуку МВС», - наголосив Соболєв.

У свою чергу, в Міністерстві внутрішніх справ України запевняли, що призначений першим заступником керівника Національної поліції – начальником кримінальної поліції Василь Паскал не має стосунку до силового розгону Майдану.