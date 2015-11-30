Голова МВС Аваков прийняв рапорт про відставку Паскала

Про це міністр написав у коментарях до свого посту в соцмережі про те, що Паскал подав рапорт. "Чому я прийняв рапорт? Після учорашнього спічу на захист? Тому що він людина, і нікому не дозволено думати, що уколи несправедливості проходять просто. Він учора приїхав з госпіталю (запалилася нога після поранення, але вже норм), і ми мали довгу, дуже довгу розмову і не один стакан віскі", - написав Арсен Аваков.

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Він додав, що Паскал - "людина честі, і не хоче бути перешкодою і мішенню, не хоче заважати реформі".

"Переживає, що підставляє мене з Хатією. Переживає за хлопців з розшуку... Загалом, так вирішили", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Арсен Аваков на своїй сторінці у соцмережі повідомив, що Паскал подав рапорт про відставку. Крім того, міністр оприлюднив публічну заяву Паскала, в якій той наполягає, що не причетний до переслідування учасників Євромайдану.

За даними ГО "Громадський люстраційний комітет", Паскал підлягає люстрації як чиновник, який працював на керівних посадах у міліції за часів президентства Віктора Януковича, причетний до спроб силового розгону Майдану.