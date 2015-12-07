Хан: Україна передала всі дані щодо безвізового режиму, очікування позитивні

Про це він заявив перед початком засідання Ради асоціації, повідомляє "ЄвроПравда". Йоханнес Хан зазначив, що Єврокомісія вже отримала від України всі необхідні дані, але коротко це питання буде обговорюватися під час Ради асоціації.

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"Ми завжди обговорюємо цю тему, але зараз Україна передала нам всі матеріали, які необхідні та можливі на даний момент. І у мене є впевненість, що процес йде в правильному напрямку", - заявив він.

"Висновки ЄК будуть представлені 15 грудня. Не хочу передбачати результат, але наскільки я ознайомлений (з внутрішніми даними), вони дуже переконливі", - додав комісар.

Як зазначає видання, засідання Ради асоціації Україна-ЄС суттєво скорочено. Швидше за все, це відбулося через візит віце-президента США Джозефа Байдена.