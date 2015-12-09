Влада має два тижні: Чубаров анонсував відновлення блокади окупованого Криму

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу в парламенті він повідомив, що сьогодні очікується ухвалення урядом постанови про припинення переміщення товару з материкової частини до окупованого Криму.

Чубаров також нагадав, що з 22 листопада до вчорашнього дня було припинено електропостачання до Криму. За його словами, вчора було частково відновлено електропостачання у зв'язку з необхідністю забезпечення електроенергією низки районів Херсонської області та, виходячи з гуманітарних питань.

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Політик зазначив, що електропостачання відновили лише "з однієї гілки, якою зараз до Криму подається 220 мегават замість 850, які надавалися до 22 листопада". При цьому він зауважив, що "це буде лише два тижні" з метою енергозабезпечення низки районів Херсонської області.

Чубаров також повідомив, що вчора група депутатів разом із заступником голови ВРУ Оксаною Сироїд зареєстрували законопроект, яким передбачено заборонити постачання енергоресурсів до тимчасово окупованих територій. Він закликав парламент до кінця грудня ухвалити цей законопроект.

За його словами, ще одним шляхом для вирішення цього питання може бути урядова заборона міністрам укладати угоди про постачання електроенергії, "допоки в них не буде написано Автономна Республіка Крим Україна".

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня держкомпанія "Укренерго" підключила одну з чотирьох ЛЕП в напрямку анексованого Росією Криму.

"В 0:08 8 грудня ВЛ 220 кВ "Каховська-Титан" включена під напругу. Навантаження на ВЛ станом на 08:00 ранку становить 120 МВт, встановлене граничне навантаження - 200 МВт", - йдеться в повідомленні "Укренерго".

Нагадаємо, оперативний штаб активістів "Правого сектора" "Блокада Криму" заявив про припинення участі у блокаді півострова через рішення Меджлісу кримсько-татарського народу про допуск ремонтників до ЛЕП, яке не було узгоджене з іншими представниками громадських організацій.

Кримсько-татарські активісти заявили, що зупиняють енергоблокаду Криму, оскількивона не повинна створювати проблеми для простих жителів Криму.