"Правий сектор" припиняє участь у блокаді окупованого Криму

"Остання заява Меджлісу кримсько-татарського народу, яка не була узгоджена з нами та іншими представниками громадських організацій, добровольчих батальйонів та патріотичних рухів, що входять до штабу "Кримського майдану" на чолі з Ленуром Іслямовим, спрямована на поступки як зовнішнім, так і внутрішнім ворогам України", - йдеться у заяві, оприлюдненій на сторінці у Facebook.

Зазначається, що "відновлення постачання електроенергії по одній із ЛЕП, яка безпосередньо веде на завод пропутінського олігарха Фірташа, трактується нами як черговий антиукраїнський крок нинішнього режиму та загравання з нашими ворогами деяких наших партнерів та союзників".

Читайте такожМосква повинна припинити окупацію: Крим залишається українською територією - Байден

"Спостерігаючи в останні дні реакцію РФ на результати акції "Блокада Криму", ми бачимо концентрацію великої кількості військової техніки та людського ресурсу в близькій відстані від контрольно-пропускних пунктів українських військових та активістів кримської блокади. За таких обставин "Правий сектор" припиняє свою роботу на блокаді в рамках "Кримського майдану", натомість наші бойові підрозділи будуть направлені на підсилення бійців ЗСУ, які обороняють українські кордони на лінії розмежування з окупованим Кримом", - наголосили у заяві.

Однак, активісти підкреслили, що "Правий сектор" залишає за собою право контролю та допомоги в подальшому розвитку даної акції на різних рівнях і всіма доступними методами, зокрема шляхом тиску на чинну владу".

Як повідомляв УНІАН, держкомпанія "Укренерго" 7 грудня завершила ремонтні роботи на лінії електропередач "Каховська-Титан" і чекає на дозвіл включити лінію.

Кримсько-татарські активісти заявили, що зупиняють енергоблокаду Криму, оскільки вона не повинна створювати проблеми для простих жителів Криму.