Попри публічні заперечення: РФ хоче, щоб Україна приєдналися до торговельних обмежень проти ЄС – ЗМІ

Росія хоче, щоб Україна доєдналася до торговельних заборон проти Європейського Союзу.

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Про це з посиланням на документи, передані Україні під час тристоронніх переговорів, повідомляє "Європейська правда".

"Коли Сесилія (Мальмстрьом, єврокомісар з питань торгівлі, - ред.) побачила один із пунктів, вона була вражена нахабністю (російської сторони). Те, що писали в ЗМІ – правда: Росія хоче, щоб Україна доєдналася до торговельних заборон РФ проти Євросоюзу", – розповіло джерело видання.

Нагадаємо, раніше міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв публічно заперечував, що до України висувалась така вимога. Крім того, про те що Росія вимагає від Києва приєднатися до торгівельних обмежень проти ЄС, заявляв голова МЗС Павло Клімкін.