Порошенко заступився за Яценюка і підтримав "вигнання" Барни з фракції БПП

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав під час зустрічі з представниками громадськості, органів влади та науковцями щодо створення Ради з питань національної єдності.

На переконання глави держави, подібні вчинки представників влади не повинні залишатися поза увагою і потребують відповідної реакції.

"Є позиції президента, прем'єр-міністра, є шана і повага до держави. Це не правильно", - підкреслив президент.

"Я підтримую рішення фракції про виключення. Якщо не демонструвати такий стиль поведінки щодо таких вчинків, то всі розмови про єдність будуть не щирими. Це свідчить про те, що і в парламенті, і у фракції є здоровий глузд", - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що останнім часом країна, її громадяни доклали багато зусиль для збереження цілісності держави, тож, незважаючи на заслуги Барни, який брав участь у бойових діях, був поранений, такі дії, як він продемонстрував сьогодні у Верховній Раді, не мають залишатися поза увагою.

"Нам не можна дозволити нікому розхитати країну, не можна поставити під сумнів нашу єдність. Ми дуже багато зробили для того, щоб зберегти демократію", - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час виступу у Верховній Раді прем’єр-міністра Яценюка Барна, який збирає підписи за висловлення недовіри уряду, підійшов до трибуни і подав Яценюку букет червоних троянд. Після цього Барна підняв Яценюка і виніс з-за трибуни. До Барни підбігли депутати із фракції «Народний фронт» і почали його бити. До цієї бійки приєднались депутати з «БПП».

Пізніше прес-секретар фракції «БПП» Тарас Пастушенко заявив, що фракція виключила Барну зі свого складу у зв'язку із сьогоднішнім інцидентом на засіданні парламенту.

Разом з тим Барна заявив, що сам вийшов з лав фракції «БПП».

Члени Комітету Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту ухвалили рішення рекомендувати ВР позбавити Барну права брати участь у 5 пленарних засіданнях через інцидент з Яценюком і провокацію бійки між депутатами.