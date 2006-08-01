БЮТ не ”загортатиме тіло Януковича в красивий папір”

Фракція БЮТ заявляє про готовність реалізувати Універсал національної єдності, перебуваючи в опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат з фракції БЮТ Андрій ШКІЛЬ сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Ми будемо працювати над реалізацією універсалу навіть в опозиції – це однозначно. Але брати участь в широкій коаліції не будемо. Ми про це заявляли ще на початку виборчої кампанії, і донині ми не відступили від задекларованих принципів», - сказав А.ШКІЛЬ.

Народний депутат також заявив про незмінність позиції БЮТ щодо того, щоб універсал став основою для створення широкої коаліції. «Ми за те, щоб універсал працював, але ми не загортатимемо в красиво аргументований універсал політичне тіло ЯНУКОВИЧА», - наголосив він.