Парламент не має можливості запросити Семенюк

Верховна Рада України сьогодні не розглядатиме питання про зміну керівництва Фонду державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні парламенту повідомив голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, парламент не має можливості сьогодні запросити голову ФДМУ Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО для надання звіту народним депутатам.

Спікер зауважив, що фракція Партії регіонів наполягає на заслуховуванні такого звіту і заявляє про неготовність розблокувати трибуну парламенту.

Голова ВР зайшов до сесійної зали через вхід навпроти трибуни, оскільки президія та входи до неї заблоковані кріслами.

На даний час він зачитує з трибуни парламенту запити народних депутатів України до різних органів влади та посадових осіб.

Як повідомляв УНІАН, учора фракції коаліції внесли подання про розгляд у Верховній Раді питання щодо відставки В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ. Фракція БЮТ висунула на посаду керівника Фонду держмайна заступника керівника фракції Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА.

Однак члени фракції Партії регіонів заблокували розгляд цього питання, вимагаючи заслуховування звіту голови ФДМУ.

Між тим В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з 4 червня знаходиться у відпустці. Голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що вона не може прибути до парламенту, бо перебуває на терміновому медичному обстеженні.