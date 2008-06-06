Гриценко: в Україні прискорено руйнують державу

В Україні прискорено реалізується сценарій руйнування держави і державності

Таке переконання у інтерв’ю УНІАН висловив голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, коментуючи сьогоднішні події у парламенті.

“Що б не говорили лідери фракцій коаліції, посилаючись на норми закону, аби пом’якшити оцінку ситуації, треба визнати, що нинішню коаліцію сьогодні розвалили остаточно, не лише де-факто, а вже й де-юре. Це очевидно для всіх. І вже менш важливо, коли формально буде зроблено заяву спікера про відсутність коаліції, коли буде внесено до порядку денного питання про недовіру до прем’єр-міністра або звіт уряду, коли розпочнеться відлік часу для формування нового уряду чи нової коаліції”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

“Важливо інше: відтепер у парламенті коаліції реально немає, і тим самим поставлена під сумнів перспектива не лише подальшої законодавчої роботи ради, але й діяльність уряду в його нинішньому складі. Отже кроки, спрямовані на поступове руйнування держави і державності, які мали місце протягом останніх місяців, сформувалися у цілісний сценарій прискореного розвалу. Після сьогоднішнього дня Україна не стала сильнішою, вона стала набагато слабшою – це факт”, - переконаний він.

А.ГРИЦЕНКО зауважив, що абсолютно очевидно, що без ситуативної підтримки депутатами з інших фракцій коаліція вже не зможе прийняти в стінах парламенту жодного принципового рішення.

“Не зможе вона прийняти і змін до бюджету, а по суті – нового бюджету на поточний рік, вкрай необхідного країні. Якщо бюджет і буде прийнятий – то всупереч пропозиціям уряду і коаліції, а це загроза остаточного розбалансування фінансової системи і нового витка інфляції, яку за останній місяць вдалося дещо зупинити”, - вважає він.

А.ГРИЦЕНКО додав, що організатори розвалу коаліції не лише завдали удару з вкрай негативними внутрішніми наслідками.

За його словами, свідомо чи несвідомо, самостійно чи під тиском ззовні, але час для такого кроку був обраний з метою послабити і без того слабкі позиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА під час його візиту до Росії і його перших переговорів з новообраним Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Він наголосив, що внутрішньо слабка країна не може бути сильною під час міжнародних переговорів.

“Примітно, що організатори руйнування коаліції зробили це чужими руками, цинічно-креативно – з коаліції вийшли не депутати групи “Єдиний Центр”, які у грудні минулого року затягували формування коаліції і не ставили свої підписи під коаліційною угодою. Натомість двох політичних зрадників знайшли в списках Юлії ТИМОШЕНКО і Юрія ЛУЦЕНКА, щоб потім позиціонувати “Єдиний Центр” як головного захисника коаліції. Сподіваюся, що громадяни України спроможні відрізнити політику від політиканства, дійсну позицію від цинічної заяви”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

На його переконання, на нинішньому етапі, до остаточного вирішення конфлікту – шляхом формування нової коаліції чи дострокових виборів – вкрай важливою є роль уряду.

“Попри невизначеність і психологічно непросту атмосферу для урядовців, необхідно забезпечити ухвалення важливих для країни оперативних і стратегічних рішень, надати підтримку і без того дезорієнтованим і деморалізованим органам виконавчої влади на місцях, гарантовано забезпечити їх бюджетними ресурсами для виконання загальнодержавних програм”, - наголосив він.

А.ГРИЦЕНКО додав, що на засіданні Кабміну щосереди приймаються понад півсотні рішень, і навіть якщо Президент заблокує половину з них своїми актами, то решта 50% рішень працюватимуть в інтересах країни.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) та Юрія БУТА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) про вихід із коаліції.

Як відомо, до складу коаліції входили 227 народних депутатів України. У зв`язку з виходом двох народних депутатів з коаліції вона є недієздатною, оскільки для результативного голосування і для існування коаліції необхідно, щоб до неї входили більшість депутатів ВР, тобто не менш як 226 осіб.

Коментуючи заяви депутатів про вихід з коаліції, голова регламентного комітету ВР Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що юридично коаліція перестала існувати.