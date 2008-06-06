Басс закликає терміново скликати Київраду

З метою недопущення припинення роботи столичних ТЕЦ та зумовленого цим виходу з ладу високотехнологічного обладнання столичної енергопостачальної компанії вкрай необхідним є скликання пленарного засідання сесії новообраної Київської міської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив перший заступник голови КМДА Денис БАСС.

За його словами, 5 червня на адресу Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО надійшов лист за підписом міністра палива та енергетики України Юрія ПРОДАНА, у якому, зокрема, висловлюється стурбованість ситуацією, що склалася у зв’язку з «неспроможністю АК «Київенерго» забезпечити стовідсоткові розрахунки за спожитий природний газ та погасити накопичений на 1 червня поточного року борг у розмірі 86,0 млн. грн». За інформацією АК «Київенерго», у листі керівника Мінпаливенерго йдеться, що через невідшкодування з бюджету міста Києва в достатньому обсязі різниці в тарифах на теплову енергію компанія не в змозі проводити розрахунки за спожитий газ.

Мінпаливенерго просить терміново врегулювати ситуацію, що склалася, та підтримати пропозицію АК «Київенерго» і винести на найближче засідання сесії Київради питання про відшкодування цій компанії різниці в тарифах на теплову енергію. В іншому випадку, йдеться в листі, НАК «Нафтогаз України» буде змушена вжити заходів щодо припинення газопостачання енергогенеруючих об’єктів АК «Київенерго». При цьому Д.БАСС нагадав, що 3 червня 2008 року НАК «Нафтогаз України» направила на адресу КМДА листа, в якому наголошувалося на понадплановому споживанні газу в столиці.

«Кабмін вимагає відшкодувати АК «Київенерго» різницю в тарифах на теплову енергію. А це можливо зробити лише шляхом внесення депутатами міської ради змін до бюджету», – наголосив Д.БАСС. Він також нагадав, що Київрада не збиралася на пленарні засідання вже три місяці.