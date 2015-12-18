Порошенко повернув Сиротенка в Нацзв'язку і відразу ж люстрував

Відповідним Указом Президента України №708/2015 Сиротенко був відновлений на посаді, і в той же день іншим указом №710/2015 звільнений з посади на підставах, передбачених Законом України "Про очищення влади".

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Як відомо, у липні 2015 року Вищий адміністративний суд відновив на посаді члена НКРЗ Ігоря Сиротенка, звільненого в травні 2014 року указом в. о. президента Олександра Турчинова.