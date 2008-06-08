На місце вибуху в Єнакієво летить Турчинов
09:41, 08 червня 2008Політика
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Створено урядову комісію
Для вивчення причин та наслідків аварії на шахті ім. Карла Маркса в місті Єнакієвому Донецькій області створено урядову комісію під головуванням першого віце-прем’єр міністра України Олександра ТУРЧИНОВА,
Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету міністрів, в найближчі години відбудеться засідання цієї комісії, після чого О.ТУРЧИНОВ відбуде на місце аварії.
На цей момент в Єнакієвому перебуває міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ.
В зв’язку з аварією на шахті відмінені всі закордонні відрядження урядовців.
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