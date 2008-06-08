На місце вибуху в Єнакієво летить Турчинов

09:41, 08 червня 2008
Політика
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Створено урядову комісію

Для вивчення причин та наслідків аварії на шахті ім. Карла Маркса в місті Єнакієвому Донецькій області створено урядову комісію під головуванням  першого віце-прем’єр міністра України Олександра ТУРЧИНОВА,

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету міністрів,  в найближчі години відбудеться засідання цієї комісії, після чого О.ТУРЧИНОВ відбуде на місце аварії.

На цей момент в Єнакієвому перебуває міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ.

В зв’язку з аварією на шахті відмінені всі закордонні відрядження урядовців.

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