Саакашвілі оштрафували за невиконання судового рішення (документ)

Губернатора притягли до відповідальності за ігнорування виконавчого документа і законних вимог державного виконавця, передає "Думская".

Зазначається, що все почалося ще в грудні 2014-го, коли головою ОДА був Ігор Палиця. Житель Одеської області Д. звернувся в обласну адміністрацію з проханням дати йому можливість висловити на особистому прийомі губернатора свої претензії до роботи міської та районної влади у питаннях соціального захисту. Однак він отримав відписку за підписом заступника.

Читайте такожСаакашвілі звернувся до НАБУ з проханням перевірити його на причетність до корупції - Ситник

Громадянин визнав це порушенням своїх прав і подав позов в окружний адміністративний суд. 26 червня 2015 року суддя Оксана Вовченко своїм рішенням зобов'язала голову ОДА організувати особистий прийом громадянина Д.

Команда Михаїла Саакашвілі, який до того часу вже очолював обласну адміністрацію, подала апеляційну скаргу. Однак 22 вересня 2015 року колегія суддів залишила рішення без змін.

У свою чергу громадянин Д. вирішив діяти через виконавчу службу. Судовий виконавець повідомив про це голові ОДА і, почекавши встановленого законом терміну, постановив стягнути із Саакашвілі штраф.