На Донбас вторгся 48-й російський "гумконвой" - з "новорічними подарунками"
У Міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії заявили про входження на Донбас чергового так званого «гуманітарного конвою».
Як повідомили в МНС РФ, одна частина колони з понад 100 автомобілів перетнула кордон на пункті пропуску «Донецьк», друга – у пункті «Матвєєв Курган».
Стверджується, що у автомобілях перебуває понад 1000 тонн вантажів. «Основна маса» вантажу – це продукти харчування, предмети першої необхідності, медикаменти та навчальна література
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Крім того, везуться нібито новорічні подарунки для дітей і літніх людей.
Даний «гумконвой» став вже 48-м.
Як повідомляв УНІАН, українська сторона неодноразово підкреслювала, що всі подібні вантажі з Росії, які Москва називає «гуманітарними», переміщалися на територію України незаконно, без згоди уряду, з порушенням національного законодавства та загальноприйнятої міжнародної практики.
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