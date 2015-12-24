На Донбас вторгся 48-й російський "гумконвой" - з "новорічними подарунками"

Як повідомили в МНС РФ, одна частина колони з понад 100 автомобілів перетнула кордон на пункті пропуску «Донецьк», друга – у пункті «Матвєєв Курган».

Стверджується, що у автомобілях перебуває понад 1000 тонн вантажів. «Основна маса» вантажу – це продукти харчування, предмети першої необхідності, медикаменти та навчальна література

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Крім того, везуться нібито новорічні подарунки для дітей і літніх людей.

Даний «гумконвой» став вже 48-м.

Як повідомляв УНІАН, українська сторона неодноразово підкреслювала, що всі подібні вантажі з Росії, які Москва називає «гуманітарними», переміщалися на територію України незаконно, без згоди уряду, з порушенням національного законодавства та загальноприйнятої міжнародної практики.

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