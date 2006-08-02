Партія регіонів заблокувала вулицю Грушевського в Києві. Колона Української народної партії наближається до колони Партії регіонів, між ними ряди співробітників міліції і спеціального підрозділу.

Як передає кореспондент УНІАН, поки що зіткнень немає. У колоні Української народної партії декілька тисяч людей, вони тримають плакати «Мороз - зрадник Майдану», «Геть Верховну Раду!».

Між колонами Партії регіонів і Української народної партії немає зіткнень, їх розділяють чотири ряди співробітників правоохоронних і силових підрозділів.

Як повідомляв УНІАН, активісти УНП проводять хід від пам`ятника Тарасу Шевченку до Секретаріату Президента України з вимогою до глави держави Віктора ЮЩЕНКА розпустити Верховну Раду України.