Кримська організація НСНУ наполягає на відкритих партійних списках

Кримська організація Народного Союзу «Наша Україна» наполягатиме на запровадженні так званої системи відкритих партійних списків під час підготовки до майбутніх виборів.

За це проголосували делегати VI конференції Кримської організації НСНУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі організації, кримські «нашоукраїнці» планують внести свою пропозицію на розгляд Ради партії, а згодом і на з`їзд.

«Відкриті списки – це той рівень демократії, до якого має прийти наше суспільство, щоб уникнути подвійних стандартів, щоб уникнути політичних спекуляцій навколо закритих списків і раз і назавжди припинити торгівлю місцями у виборчому списку, - зазначив лідер кримських «нашоукраїнців» Володимир ЗДИРКО. – Виборці мають право і повинні знати всіх кандидатів».

Відкриті списки, пояснив лідер «нашоукраїнців» Криму, означають, що порядковий номер і черговість кожного кандидата визначає його рейтинг у виборчому окрузі, за яким він закріплений. «Той, хто набирає найбільший відсоток під час голосування за певну політичну силу на конкретному окрузі, автоматично стає першим у списку кандидатів, за ним іде той, хто здобув другий результат тощо», - сказав В.ЗДИРКО.

Крім того, делегати конференції підтримали пропозицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА про повернення мажоритарної виборчої системи на місцевих виборах.