Ющенко: Україна виступає за недоторканість Антарктики

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з главами делегацій та представниками Секретаріату 31-ї Консультативної наради Договору про Антарктику.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

«Для нас унікальність Антарктики полягає в тому, що вона є зоною мирного міжнародного наукового співробітництва, всесвітнім заповідником живої природи і скарбницею первісної краси», - сказав В.ЮЩЕНКО у своєму вступному слові.

Він запевнив учасників зустрічі в тому, що українська сторона пильно дотримується всіх положень міжнародного Договору про Антарктику, виступає за збереження її недоторканості та об`єднання зусиль держав у вивченні цього природного феномену.

Президент наголосив на тому, що впродовж десятиліть українські вчені робили власний внесок у дослідження антарктичного простору, і їхня діяльність є надзвичайно важливою для Української держави.

«Я би хотів, щоб участь України в дослідженнях, які тривають в Антарктиці, ви читали як вияв нашої відповідальності за поступ світових наукових знань, розвиток прикладних технологій і збереження довкілля», - сказав Президент.

Він зазначив, що такі дослідження набувають особливої важливості у зв`язку із такими загрозами, як планетарні кліматичні зміни, зокрема, глобальне потепління.

За словами В.ЮЩЕНКА, значна частина досліджень українських вчених в Антарктиці напряму пов`язана із виконанням Кіотського протоколу Українською державою.

Президент подякував урядам усіх держав, з науковцями яких співпрацює Україна у рамках цих досліджень, а також іноземним вченим і національним дослідникам, які збагачують українську науку і гідно представляють Українську державу.

«Упевнений, що зусилля всіх дослідників далекого льодового континенту завжди будуть прикладом великого служіння людству, природі і нашому майбутньому», - сказав Президент.

У зустрічі також взяли участь заступники глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ та Оксана СЛЮСАРЕНКО, міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК.