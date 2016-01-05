З 11 січня українці, які досягли 16-річчя, зможуть безкоштовно оформлювати ІD-паспорти

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Державної міграційної служби Максим Соколюк повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«З 11 січня Державна міграційна служба починає оформлення нових документів. У першу чергу це оформлення стосується громадян, які досягли 16-річного віку та оформлюють паспорт громадянина України вперше, і це безкоштовно, це передбачено бюджетом та законодавством», - заявив він.

«ІD-картка – це документ, який посвідчує особу, підтверджує громадянство всередині країни. Тобто в Україні буде існувати два основні документи – це внутрішній документ - ІD-картка та особи, які будуть виїжджати за кордон, – вони можуть оформлювати закордонний паспорт, якщо це потрібно», - додав Соколюк.

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За його словами, ІD-картка містить безконтактний електронний носій – чип, на якому, крім даних про власника документа, записані біометричні дані – це кольорова фотокартка, інформація про місце проживання та сімейний стан.

«У законопроекті 3224 (проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України» - УНІАН), який ще не прийнятий у парламенті, ми пропонуємо долучити до цієї інформації електронний цифровий підпис», - зауважив голова ДМС.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з січня 2016 року працюватимуть 325 підрозділів міграційної служби, до яких можна подавати заяви на оформлення біометричних паспортів (у тому числі закордонних).