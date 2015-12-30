З січня додатково запрацюють 115 підрозділів міграційної служби для оформлення біометричних паспортів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної міграційної служби України. Зокрема, як зазначають у відомстві, урядом виділено кошти, за які міграційною службою закуплено додаткове обладнання для оформлення біометричних документів. Обладнання встановлено виключно у тих підрозділах, де раніше не було такої технічної можливості.

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Завдяки цьому з січня наступного року замість 210 підрозділів заяви на оформлення біометричного паспорта (у тому числі закордонного) зможуть прийняти 325 підрозділів міграційної служби, підкреслюється в повідомленні.

Передбачається, що це суттєво зменшить черги на оформлення закордонних паспортів та спростить отримання послуги для громадян, яким раніше доводилося звертатися до сусідніх районів.

У перші дні січня буде проводитися тестування системи оформлення і видачі паспорта громадянина України у формі картки. Враховуючи те, що оформлення і видача паспорта громадянина України в формі картки буде здійснюватися на тому ж обладнанні, що й оформлення і видача паспорта для виїзду за кордон, у період 4-6 січня можливі тимчасові ускладнення в роботі системи, попередили в ДМСУ.

Заяви на оформлення паспорта громадянина України у формі картки підрозділи ДМС почнуть приймати з 11 січня.

Перелік нових підрозділів, де з 11 січня можна буде оформити біометричні документи, розміщений на офіційному веб-сайті ДМС.

Як повідомляв УНІАН, з січня 2016 року міграційна служба розпочне впровадження нових паспортів громадянина України у формі картки.