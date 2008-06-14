У Єдиному Центрі хочуть прищепити українцям культуру профілактики

Народний депутат (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), член президії політичної партії “Єдиний Центр” Оксана БІЛОЗІР закликає уряд і Верховну Раду збільшити фінансування сімейної медицини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”, про це йдеться у коментарі О.БІЛОЗІР напередодні професійного свята медиків.

Депутат вважає, що в Україні необхідно й надалі впроваджувати інститут сімейної медицини як один з найефективніших механізмів надання медичних послуг на первинному рівні.

За словами О.БІЛОЗІР, дані Всесвітньої організації охорони здоров’я свідчать, що у 90% випадків звернень по медичну допомогу можуть забезпечити сімейні лікарі, підготовлені на засадах загальної практики. «До того ж амбулаторія сімейного лікаря обходиться вдвічі дешевше за дільничну лікарню на відповідну кількість населення», – зауважила вона.

У зв’язку з цим, депутат закликає змінити пріоритети у фінансуванні галузі охорони здоров’я.

«Фінансувати потрібно не існуючу інфраструктуру медичних установ, а передусім пацієнта і медичного працівника. Перший має отримати гарантовано якісну діагностику, профілактику і лікування, а другий – високу заробітну плату і достойні умови роботи. На сьогодні ж 80% коштів виділяються на утримання медичних установ, і лише 20% - на лікування та діагностику пацієнтів», – зазначає О.БІЛОЗІР.

Вона також вважає за необхідне ініціювати проведення інформаційної кампанії серед громадян, яка заохочуватиме їх до профілактики захворювань.

«Потрібно, щоб людина зрозуміла, що може прийти до лікаря просто на огляд, а не тоді, коли вже терпіти не сила. В Україні повинна з’явитися культура профілактики захворювань, вона має стати нормою життя», – підсумувала О.БІЛОЗІР.