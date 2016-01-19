Мосійчук має намір прийти до суду 25 січня

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "112 Україна".

"Я не виключаю, що 25 січня я, можливо, якщо мені дозволять лікарі (а я їх буду про це просити, і, повірте, я просив їх і перед сьогоднішнім засіданням), якщо мене відпустять і не буде заперечень, то я обов'язково прийду в зал судових засідань", - заявив депутат.

За його словами, він має що сказати суду.

"У мене є нові факти, зібрані моїм захистом у справі, у мене є нові дані щодо моєї справи, що показує те, про що я говорив, власне, перебуваючи за ґратами. Я готовий довести свою невинність, сфабрикованість звинувачень і відстоювати свою позицію. Я буду робити все можливе, щоб прибути 25 січня", - сказав нардеп.

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Він висловив упевненість в тому, що якщо лікарі не дозволять йому прийти в суд 25 січня, на наступне засідання він все ж прийде точно.

Мосійчук зазначив, що з нетерпінням чекає можливості повернутися у Верховну Раду.

Він розповів, що внаслідок недбалого ставлення медперсоналу слідчого ізолятора СБУ пережив два крововиливи в шлунок, втрачав свідомість, всього у нього відкрилося три виразки.

"Великі проблеми зі стравоходом і зі шлунком. Але зараз завдяки фахівцям Інституту Шалімова, де я зараз перебуваю, я відчуваю себе набагато краще", - зазначив депутат.

На сьогоднішньому засіданні Печерський районний суд Києва знову переніс обрання запобіжного заходу Мосійчуку, однак дата наступного засідання поки не відома, про неї буде оголошено додатково. У той же час 28 грудня повідомлялося про рішення цього суду перенести засідання на 25 січня.