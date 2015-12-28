Суд переніс обрання Мосійчуку запобіжного заходу на 25 січня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила суддя Катерина Москаленко, задовольнивши таким чином клопотання захисту Мосійчука.

Адвокати надали довідку з лікарні про те, що їхній підзахисний перебуває в реанімації і проходить реабілітацію після проведеної операції.

Також захист Мосійчука виступив з заявою про необхідність передати справу для подальшого розслідування до Національного антикорупційного бюро в зв'язку з тим, що за Мосийчуком зберігається статус народного депутата.

Наступне судове засідання має розпочатися о 16:00 25 січня.

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Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою в корупції.

18 вересня Печерський райсуд Києва обрав Мосійчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, термін дії якого закінчився 15 листопада. Разом з тим у Генпрокуратурі наполягають на подальшому утриманні Мосійчука під вартою.

У той же час Вищий адміністративний суд 17 листопада задовольнив позов Мосійчука до Ради про визнання незаконним та скасування постанови парламенту про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

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